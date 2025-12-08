La sélection tunisienne pourrait disputer un match amical contre le Botswana le 18 décembre à Tunis, a annoncé Khemaies Hamzaoui, membre du bureau exécutif de la FTF et responsable de l’équipe nationale A. Cette rencontre viendrait compléter la préparation des Aigles de Carthage pour la Coupe d’Afrique des nations, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Un programme de préparation ajusté

Intervenant depuis Doha dans l’émission Dimanche Sport sur la première Chaîne nationale, Hamzaoui a expliqué que le calendrier initial subirait des modifications. Deux facteurs l’imposent : l’élimination précoce de la Tunisie de la Coupe arabe et la décision de la FIFA de repousser d’une semaine la libération des joueurs africains professionnels.

[réécriture de clarté : précision sur les causes des ajustements, sans ajout de fond]

Selon Hamzaoui, la délégation nationale doit rentrer en Tunisie ce lundi. Un stage de préparation se tiendra à Tunis du 11 au 18 décembre, avant le départ pour le Maroc programmé le 19 décembre. Le possible match amical contre le Botswana s’inscrirait dans cette fenêtre.

Une élimination rapide en Coupe arabe

La Tunisie avait quitté la Coupe arabe à l’issue de la phase de groupes. Les Aigles de Carthage avaient terminé troisièmes du Groupe A avec 4 points. L’équipe avait dominé le Qatar (3-0), concédé un nul face à la Palestine (2-2) et perdu contre la Syrie (0-1). Ce bilan avait fermé la porte aux quarts de finale.

Un premier tour relevé à la CAN 2025

Pour la prochaine CAN, la sélection évoluera dans le Groupe C, avec le Nigeria, l’Ouganda et la Tanzanie. Les Tunisiens débuteront leur campagne le 23 décembre à Rabat face à l’Ouganda. Ils affronteront ensuite le Nigeria le 27 décembre à Fès, avant de conclure la phase de groupes contre la Tanzanie le 30 décembre à Rabat.

L’enchaînement des rencontres et le niveau des adversaires imposent une préparation maîtrisée. Le stage de Tunis et le match amical envisagé doivent permettre au groupe dirigé par Sami Trabelsi de renforcer ses automatismes avant un tournoi dont le rythme sera soutenu.