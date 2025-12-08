La 13ᵉ journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel se déroulera les 13 et 14 décembre 2025. Tous les matchs débuteront à 14h. Le programme est réparti en deux poules : A et B.

Poule A – Samedi 13 décembre

Mégrine : AS Mégrine – US Bousalem

Manzel Bourguiba : SAM Bourguiba – SC Ben Arous

Hammam-Sousse : ESH Sousse – CSH Lif

La Chebba : CS Chebba – CS Masaken

Sfax (2 mars) : CO Kerkennah – EM Mahdia

Agareb : AS Agareb – Sfax RS

Tataouine : US Tataouine – AS Bouhajla

Poule B – Dimanche 14 décembre

L’Ariana : AS Ariana – SC Moknine

Korba : CS Korba – ES Bouchemma

Jendouba : Jendouba Sport – Kalaa Sport

Ksour Essef : US Ksour Essef – AS Kasserine

Sidi Bouzid : O. Sidi Bouzid – EGS Gafsa

Gabès : S. Gabésien – AS Jelma

Redaief : CS Redaief – AS Sakiet Eddaier

Informations pratiques

Tous les matchs commenceront à 14h00.

Les rencontres se jouent sur les terrains des clubs indiqués.

Cette journée s’annonce décisive pour le classement, chaque équipe cherchant à consolider sa position ou à remonter au classement.