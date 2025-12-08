La 13ᵉ journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel se déroulera les 13 et 14 décembre 2025. Tous les matchs débuteront à 14h. Le programme est réparti en deux poules : A et B.
Poule A – Samedi 13 décembre
Mégrine : AS Mégrine – US Bousalem
Manzel Bourguiba : SAM Bourguiba – SC Ben Arous
Hammam-Sousse : ESH Sousse – CSH Lif
La Chebba : CS Chebba – CS Masaken
Sfax (2 mars) : CO Kerkennah – EM Mahdia
Agareb : AS Agareb – Sfax RS
Tataouine : US Tataouine – AS Bouhajla
Poule B – Dimanche 14 décembre
L’Ariana : AS Ariana – SC Moknine
Korba : CS Korba – ES Bouchemma
Jendouba : Jendouba Sport – Kalaa Sport
Ksour Essef : US Ksour Essef – AS Kasserine
Sidi Bouzid : O. Sidi Bouzid – EGS Gafsa
Gabès : S. Gabésien – AS Jelma
Redaief : CS Redaief – AS Sakiet Eddaier
Informations pratiques
Les rencontres se jouent sur les terrains des clubs indiqués.
Cette journée s’annonce décisive pour le classement, chaque équipe cherchant à consolider sa position ou à remonter au classement.