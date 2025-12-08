L’Inter Miami, emmené par Lionel Messi, a remporté pour la première fois le championnat nord-américain de MLS. Les Floridiens se sont imposés à domicile 3-1 face à Vancouver lors de la finale disputée samedi à Fort Lauderdale.

Un premier titre historique pour Messi à Miami

Après dix titres en Espagne avec le FC Barcelone et deux en France avec le Paris SG, Lionel Messi ajoute un trophée américain à son palmarès. Arrivé à l’été 2023, l’Argentin a été le point central autour duquel l’équipe a été construite.

Messi n’a pas marqué lors de la finale mais a offert deux passes décisives, dont une dans le temps additionnel, contribuant directement à la victoire de Miami.

Une finale rythmée et spectaculaire

L’Inter Miami a pris l’avantage rapidement. Dès la 18ᵉ minute, Edier Ocampo, de Vancouver, a marqué contre son camp. Vancouver a ensuite repris le contrôle du match en seconde période et a égalisé grâce à Ali Ahmed à la 60ᵉ minute.

Miami a repris l’avantage à la 71ᵉ minute. Profitant d’une perte de balle d’Andrés Cubas, Messi a servi Rodrigo De Paul qui a conclu d’une frappe croisée. Enfin, Messi a offert une passe somptueuse pour Tadeo Allende dans le temps additionnel, son 9ᵉ but de ces play-offs, établissant un nouveau record en MLS.

Un trophée en guise de retraite pour certains cadres

L’Inter Miami comptait plusieurs compères historiques de Messi. Les Espagnols Jordi Alba et Sergio Busquets disputaient leur dernier match avant de prendre leur retraite et quittent le football sur un titre majeur. L’Uruguayen Luis Suarez, remplaçant en finale, poursuit quant à lui sa carrière.

Un succès collectif autour de l’icône argentine

L’équipe de Miami a su tirer parti de l’expérience de ses internationaux argentins et espagnols. La présence de Messi, de Rodrigo De Paul, Tadeo Allende et de l’encadrement de Javier Mascherano a été déterminante dans ce sacre inaugural.