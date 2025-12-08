Le tirage au sort de la Coupe d’Allemagne a offert une affiche majeure pour les quarts de finale. Le Bayern Munich, leader de la Bundesliga, affrontera son principal poursuivant, le RB Leipzig, début février à l’Allianz Arena. Ce duel mettra aux prises les deux équipes les plus régulières du moment.

Un choc majeur dès les quarts

Le Bayern Munich recevra le RB Leipzig en début février. L’affiche oppose le premier du championnat à son dauphin. Les Munichois ont arraché leur qualification en s’imposant difficilement mercredi à l’extérieur contre l’Union Berlin (3-2). Le club bavarois n’a plus atteint les demi-finales depuis son 20ᵉ titre, conquis en 2020, un record dans la compétition.

En face, Leipzig arrive avec une dynamique plus linéaire dans la Coupe. Le club a remporté ses deux premiers trophées en 2022 et 2023, après avoir échoué en finale en 2021. Cette régularité place l’équipe parmi les candidats crédibles pour les derniers tours.

Stuttgart, tenant du titre, en déplacement à Kiel

Tenant du titre, Stuttgart devra se rendre à Kiel. Le club de deuxième division a éliminé Hambourg, promu la saison passée, lors des huitièmes de finale. Ce déplacement s’annonce délicat pour Stuttgart, qui doit préserver son statut face à une équipe capable de bousculer des formations de l’élite.

Hertha Berlin, autre représentant de deuxième division au stade des quarts, accueillera Fribourg. Le Bayer Leverkusen recevra St. Pauli pour compléter le tableau.

Un calendrier déjà fixé jusqu’à la finale

Les quarts de finale auront lieu les 3, 4, 10 et 11 février. Les demi-finales se joueront les 21 et 22 avril. La finale est prévue au Stade olympique de Berlin, le 23 mai.

Ce calendrier structure une édition marquée par des affiches relevées et un choc annoncé entre deux des forces dominantes du football allemand.