Le conseil d’administration de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), réuni samedi 6 décembre, a exprimé son inquiétude face à la pression fiscale croissante qui pèse sur les entreprises, au coût de la transition énergétique, ainsi qu’aux effets négatifs de l’instabilité du cadre fiscal sur le climat d’investissement.

Examinant en profondeur le projet de loi de finances pour l’année 2026, le Conseil a également souligné, d’après un communiqué de la confédération, la nécessité de trouver un équilibre entre les besoins de financement public à court terme et l’impératif de mettre en place une politique fiscale incitative qui soutient la croissance économique à moyen et long terme.

Les membres du conseil d’administration ont, à cette occasion, réaffirmé l’engagement de la CONECT à poursuivre son rôle de force de proposition et à contribuer à l’élaboration des politiques économiques nationales, au service du développement durable et de la prospérité nationale.

Lors de cette réunion, le Conseil scientifique de la CONECT a présenté son premier “Policy Brief” (Note d’orientation), qui traite des nouveaux développements géopolitiques et de leur impact sur le positionnement de l’entreprise tunisienne et de l’économie nationale dans un monde en mutation rapide.

Ce document vise à fournir aux décideurs et aux acteurs économiques une analyse stratégique des opportunités et défis émergents, et à soutenir les efforts de repositionnement de l’économie tunisienne dans les nouvelles chaînes de valeur régionales et internationales.