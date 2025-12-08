Le Conseil national des Régions et des Districts (CRD) a continué, samedi soir, lors d’une séance plénière, l’examen du projet de la Loi de Finances 2026 (PLF 2026), et il a adopté les articles allant du 85 à 109.

La ministre des Finances, Michkat Slama Khaldi, a rejeté, à cette occasion, les amendements proposés, dans le cadre des deux articles, 102 et 103, portant sur le système de retraite des députés de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), soulignant que le système de retraite est régi par une réglementation qui relève du droit commun, et non de la loi de finances.

Le président de la commission des finances et du budget du CRD a proposé de lever la séance afin d’introduire des amendements à l’article 110 du PLF 2026, relatif à la date d’entrée en vigueur de cette loi, ainsi que pour examiner les nouveaux articles soumis par les représentants du CRD.