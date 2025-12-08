La ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, a demandé samedi la levée de la séance plénière sur le projet de loi de finances 2026 (PLF 2026), suite au rejet de plusieurs articles par les députés du Conseil national des régions et des districts (CNRD) .

Le rejet a d’abord concerné l’article 72, relatif à la réduction des droits de douane appliqués au secteur des lunettes, puis l’article 73 portant sur les équipements utilisés dans le secteur des énergies renouvelables lorsqu’aucune alternative locale n’est disponible.

Les députés ont également écarté l’article 74, relatif à la récupération des revenus d’export, ainsi que l’article qui proposait une révision des avantages fiscaux accordés aux Tunisiens résidant à l’étranger pour l’importation d’équipements ou l’acquisition d’un camion dans le cadre de la création, de l’extension ou de la participation à un projet.

Enfin, ils ont rejeté l’article 84, relatif au traitement des retards dans les pénalités liées aux marchés publics.