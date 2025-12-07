Les Kényans John Korir et Joyciline Jepkosgei ont remporté dimanche le marathon de Valence, en Espagne. Les deux athlètes ont signé des performances de haut niveau, accompagnées de records personnels. La course, réputée pour sa rapidité, a une nouvelle fois offert un terrain propice aux chronos marquants.

John Korir signe la huitième meilleure performance de l’histoire

John Korir participait pour la première fois au marathon de Valence. Vainqueur à Boston en avril, puis contraint à l’abandon à Chicago en octobre, il a bouclé son effort en 2 h 02 min 24 s, soit la huitième meilleure performance de tous les temps.

Au kilomètre 25, Korir a placé une accélération décisive qui a isolé le groupe de tête. L’Allemand Amanal Petros a pris la deuxième place en 2 h 04 min 03 s, suivi du Norvégien Awet Kibrab en 2 h 04 min 25 s.

Sisay Lemma décroche après l’attaque de Korir

L’Éthiopien Sisay Lemma, vainqueur de l’édition 2023 et détenteur du record du parcours (2 h 01 min 48 s), n’a pas tenu le rythme imposé par Korir. Il a reculé au classement et terminé 25e en 2 h 08 min 58 s. Son passage difficile est intervenu peu après l’accélération du vainqueur.

Joyciline Jepkosgei réalise la 4e meilleure performance de l’histoire

Chez les dames, Joyciline Jepkosgei s’est imposée avec un temps de 2 h 14 min 00 s. Elle signe la quatrième meilleure performance mondiale et établit le nouveau record de l’épreuve valencienne. Déjà lauréate du marathon de Londres en 2021, elle a mené une course solide face à sa compatriote Peres Jepchirchir, championne du monde à Tokyo en septembre.

Un duel kényan renversant

À 7 kilomètres de l’arrivée, Peres Jepchirchir a accéléré. Joyciline Jepkosgei n’a pas réagi immédiatement et a laissé filer quelques mètres. La championne du monde a toutefois montré des signes de défaillance. Elle a rapidement perdu du rythme, permettant à Jepkosgei de revenir, puis de prendre définitivement l’ascendant.

Jepkosgei s’est imposée avec 43 secondes d’avance, au terme d’un final marqué par un renversement rapide entre les deux favorites.

Une édition record pour la participation

Le marathon de Valence confirme son attractivité. Les organisateurs annoncent 36.000 participants pour cette 45e édition, soit un record. Sa réputation de course rapide continue d’attirer des athlètes de haut niveau et un peloton amateur toujours plus massif.