La Tunisie affrontera le Qatar à l’occasion de la troisième et dernière journée de la phase de poules de la Coupe arabe de la FIFA 2025.

Les Aigles de Carthage abordent cette rencontre à la troisième place du groupe, avec un seul point au compteur. Ils se sont inclinés face à la Syrie (0-1) avant d’être tenus en échec par la Palestine (2-2).

En face, la sélection qatarienne, Al-Annabi, compte également un point : elle a d’abord décroché le nul contre la Syrie (1-1) avant de s’incliner d’une courte marge face à la Palestine.

Si la Tunisie veut entretenir ses chances de qualification, elle devra impérativement réagir face au Qatar, pays hôte, après avoir été battue par la Syrie (1-0) puis tenue en échec par la Palestine (2-2), alors qu’elle menait pourtant 2-0. Les Aigles de Carthage ne seront toutefois pas maîtres de leur destin : même en cas de victoire, ils devront attendre le résultat du duel Syrie–Palestine, programmé à la même heure pour cette troisième et dernière journée du groupe.

La rencontre entre le Qatar et la Tunisie, comptant pour la phase de groupes de la Coupe arabe de la Fifa, sera diffusée ce dimanche 7 décembre à 18 heures sur BeIN Sports 7.