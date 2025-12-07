Le Real Madrid reçoit le Celta de Vigo dimanche 7 décembre 2025 au Santiago Bernabéu pour la 15e journée de Liga. Le coup d’envoi sera donné à 22h00.

Le match sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 2, avec un avant-match dès 21h50. Il sera également disponible en streaming et en replay via beIN SPORTS CONNECT.

Pour le Real Madrid, cette rencontre est importante dans la course au titre. Le Celta, de son côté, tentera de créer la surprise et de repartir de Madrid avec un résultat positif.

Infos pratiques :

Date : 7 décembre 2025

Heure : 22h00

Lieu : Santiago Bernabéu

Chaîne : beIN SPORTS 2

Streaming / Replay : beIN SPORTS CONNECT