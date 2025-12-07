Nice reçoit Angers SCO ce dimanche 7 décembre 2025 à l’Allianz Riviera pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.
Avec 17 points après 14 journées, l’OGC Nice réalise une première partie de saison sans éclat mais solide. Les Aiglons veulent profiter de ce match à domicile pour se rapprocher du top 7. Pour y parvenir, ils devront confirmer leur rigueur collective devant leur public.
Angers en quête de constance
Douzième avec 16 points, Angers SCO affiche un parcours similaire, marqué par des performances irrégulières mais encourageantes.
Heure et diffusion
Date : Dimanche 7 décembre 2025
Horaire : 15h00
Lieu : Allianz Riviera, Nice
Diffusion : Ligue 1+