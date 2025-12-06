La 12e journée de la Ligue 2 de football professionnel a livré plusieurs confrontations samedi. Dans la poule A, le CS Hammam-Lif a été tenu en échec par l’OC Kerkennah (0-0) à Hammam-Lif. Le leader conserve la première place avec 27 points après 12 journées.

À Boussalem, l’US Boussalem a dominé le CS Chebba (2-1). À Msaken, le CS Msaken et l’AS Agareb n’ont pas réussi à se départager (0-0). L’EM Mahdia s’est imposée à domicile contre le SA Menzel Bourguiba (2-0), tandis que le Sfax RS a remporté son duel face à l’ES Hammam Sousse (3-1) au stade 2-Mars.

La journée se poursuit dimanche avec deux rencontres : SC Ben Arous – US Tataouine à Radès, et BS Bouhajla – S. Mégrine à Chébika.

Le classement provisoire donne toujours le CS Hammam-Lif en tête (27 pts). L’US Tataouine suit avec 21 points et un match en moins. L’ES Hammam Sousse et le CS Msaken partagent la troisième marche avec 20 points chacun. Le bas du tableau réunit l’OC Kerkennah (9 pts), le SA Menzel Bourguiba (8 pts) et l’AS Agareb (7 pts).

Poule B : programme de dimanche et classement avant les matchs

Dans la poule B, l’ensemble des rencontres de la 12e journée se joue dimanche. Le programme prévoit : Kalaa Sport – US Ksour Essef à Kalaa Sghira, SC Moknine – Jendouba Sport à Moknine, AS Sakiet Edaier – Stade Gabésien à Sakiet Edaier, AS Jelma – CS Korba à Jelma, AS Kasserine – CS Redeyef à Kasserine, ES Bouchemma – O. Sidi Bouzid à Bouchemma, et EGS Gafsa – AS Ariana à Gafsa.

Avant ces affrontements, le Stade Gabésien mène le classement avec 24 points après 11 journées. L’AS Sakiet Edaier suit avec 22 points. Jendouba Sport occupe la troisième place (19 pts), devant l’US Ksour Essef (18 pts) et l’AS Kasserine (17 pts). En bas de tableau figurent l’AS Jelma (7 pts) et O. Sidi Bouzid (6 pts).

La 12e journée pourrait rebattre certaines positions, mais aucun élément du texte ne précise les enjeux [à vérifier].