La 17e journée du championnat Elite de handball s’est jouée samedi dans plusieurs salles du pays. Les rencontres ont livré des scores serrés et quelques surprises, tandis que le classement reste dominé par l’Espérance de Tunis et le Club Africain, à égalité de points.

À Ksour Essef, l’Espérance de Tunis s’est imposée 38-24 face au HBC Ksour Essef. L’équipe conserve ainsi la tête du classement avec 49 points après 17 journées. Le Club Africain suit le même rythme : le club a remporté son match à Jammel, 27-26, au terme d’une fin de partie disputée.

Une large victoire de l’Étoile du Sahel

À la salle du Bardo, l’Étoile du Sahel a dominé le Stade Tunisien 34-24. Cette victoire permet aux Sahéliens de consolider leur troisième place avec 41 points.

Dans les autres rencontres, le SC Moknine a gagné à Hammamet (30-26), confirmant sa cinquième place au classement.

Un match arrêté à Téboulba

La journée a aussi été marquée par l’arrêt du match AS Téboulba – EM Mahdia. La rencontre s’est interrompue à la 16e minute après l’expulsion de six joueurs de l’AS Téboulba. Le score au moment de l’arrêt n’a pas été communiqué [à vérifier].

EM Mahdia occupe la huitième place avec 29 points et un match en moins. L’AS Téboulba reste douzième, également avec 16 matchs joués.

Un nul accroché à Béni Khiar

EBS Béni Khiar et le CS Sakiet Ezzit se sont quittés sur un nul 31-31. Ce résultat permet au CS Sakiet Ezzit de se maintenir à la quatrième place (40 points), alors que Béni Khiar reste septième (32 points).

Classement après la 17e journée

L’Espérance ST et le Club Africain occupent toujours la tête avec 49 points chacun. L’Étoile du Sahel suit à distance (41 points). Au milieu de tableau, SC Moknine (37 points) et CHB Jammel (33 points) restent au contact.

En bas de tableau, le Stade Tunisien (25 points), CS Ksour Essef (24 points) et AS Téboulba (18 points) ferment la marche.