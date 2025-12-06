La Belgique a hérité d’un groupe “plutôt abordable” pour le Mondial-2026 puisqu’elle affrontera l’Egypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, écrit samedi la presse belge.

Pas de “groupe de la mort” pour les Diables rouges à la Coupe du monde 2026, se réjouit le quotidien “Le Soir”, faisant observer que la Belgique a hérité d’un “tirage plutôt clément” et “d’une poule relativement abordable”.

Même constat de la part de “La Libre Belgique” qui titre “Le sort a protégé les Diables de Rudi Garcia, qui peuvent rêver d’un quart de finale contre l’Espagne”, s’enthousiasmant du fait que “la Belgique a hérité d’un des groupes les plus faciles de la Coupe du monde”.

“Les dieux du foot étaient belges, ce vendredi soir, lors d’un tirage au sort de Coupe du monde très clément pour nos Diables rouges”, soutient le grand tirage belge.

Son confrère la “Dernière Heure” indique que la Belgique retenait son souffle vendredi soir lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, qui a débouché heureusement sur un groupe “plutôt facile” pour les Diables.

Pour le journal, “les Diables rouges ont été vernis lors du tirage au sort de la Coupe du monde” car ils devraient jouer face à trois “adversaires abordables”.

La Belgique débutera le tournoi face à l’Egypte qui n’a pas encore remporté le moindre match en Coupe du monde en trois participations, relève la presse belge.

Pour son deuxième match, elle croisera le fer avec l’Iran, habitué de la compétition avec une septième participation l’été prochain, mais sans jamais franchir le premier tour, avant de terminer la phase de groupes contre la Nouvelle-Zélande.

La presse belge fait observer que ce tirage envoie la Belgique sur la côte ouest des États-Unis et du Canada pour l’intégralité de la phase de poules, avec des matches à Los Angeles, Seattle et Vancouver, ajoutant qu’en cas de première place dans le groupe, elle pourrait rester dans la même région pour un seizième de finale, puis un éventuel huitième de finale à Seattle.