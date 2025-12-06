Le Paris Saint-Germain accueille le Stade Rennais ce samedi 6 décembre 2025 au Parc des Princes, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un duel du haut de tableau qui oppose le deuxième au cinquième du championnat, et qui s’annonce particulièrement disputé. La rencontre sera diffusée en direct sur la plateforme Ligue 1+.

Le PSG pour reprendre la tête

Deuxième avec 30 points après 14 journées, le PSG réalise un début de saison solide. Les Parisiens, seulement un point derrière le leader Lens, viseront la victoire pour repasser en tête du classement. À domicile, les hommes de Luis Enrique tenteront d’imposer leur rythme et de confirmer leur statut de favori face à un adversaire toujours difficile à manœuvrer.

Rennes en quête d’un coup d’éclat

Cinquième avec 24 points, le Stade Rennais est en pleine course pour les places européennes. Solides depuis le début du championnat, les Bretons se déplacent au Parc des Princes avec l’ambition de réaliser une performance majeure. Face à un PSG en quête de leadership, Rennes devra afficher un niveau de jeu élevé pour espérer repartir avec un résultat.

Heure et diffusion du match

Date : Samedi 6 décembre 2025

Horaire : 21h05

Lieu : Parc des Princes, Paris

Diffusion : Ligue 1+