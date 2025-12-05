Le prÃ©sident du Parlement, Brahim Bouderbala, a affirmÃ© vendredi que lâ€™avancÃ©e vers le vote des dispositions de la loi de finances 2026 par le Conseil national des rÃ©gions et des districts traduit Â« la volontÃ© forte du pouvoir lÃ©gislatif de respecter les dÃ©lais constitutionnels Â» et la dÃ©termination des Ã©lus Ã accomplir leurs missions.

Ouvrant la sÃ©ance plÃ©niÃ¨re conjointe consacrÃ©e Ã lâ€™examen du projet de budget 2026, Bouderbala a soulignÃ© que les travaux menÃ©s par les deux chambres envoient Â« des messages de confiance Â» Ã lâ€™intÃ©rieur comme Ã lâ€™extÃ©rieur du pays, dÃ©montrant la complÃ©mentaritÃ© des institutions et leur engagement pour Â« servir lâ€™intÃ©rÃªt national Â».

Les dÃ©putÃ©s de lâ€™ARP et les membres du Conseil national des rÃ©gions et des districts ont poursuivi vendredi le vote des dispositions du projet de loi de finances, en prÃ©sence de la ministre des Finances, MÃ¨chkat Slama Khaldi.

Ã€ lâ€™issue de son intervention, Bouderbala a remis la prÃ©sidence de la sÃ©ance Ã Imed Dherbali, prÃ©sident du Conseil national des rÃ©gions et des districts, pour la poursuite des travaux en vue de lâ€™adoption du budget 2026.