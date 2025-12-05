Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, participera samedi à Genève à la coprésidence d’une table ronde ministérielle organisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur le thème « La migration en Afrique à la croisée des chemins : de la coopération à la recherche de solutions », annonce vendredi son département.

Invité par la directrice générale de l’OIM, Amy Pope, le ministre exposera la vision tunisienne en matière de gestion de la migration, fondée sur l’équilibre entre dimension humanitaire, sécurité et développement, selon le communiqué.

Cette rencontre de haut niveau vise à débattre de la situation migratoire actuelle en Afrique, à renforcer l’efficacité de la coopération régionale et internationale et à identifier des pistes concrètes pour répondre aux défis auxquels fait face le continent.

Nafti mettra également en avant l’importance du partage des responsabilités, de la lutte contre la traite des personnes et du renforcement des partenariats régionaux et internationaux pour élaborer des solutions durables et humaines à cette question.