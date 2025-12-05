Pour assurer la réussite de la campagne oléicole 2025-2026, l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) a annoncé, vendredi, qu’elle a décidé d’accorder la priorité, dans le versement des primes, aux dossiers complets relatifs à l’acquisition de machines de récolte des olives. Cette mesure vise à soutenir les petits agriculteurs et à améliorer les conditions de récolte, a-t-elle indiqué.

Conformément à ces orientations, l’APIA a appelé l’ensemble des agriculteurs concernés à contacter les directions régionales afin de compléter leurs dossiers avec les documents requis pour le versement des primes.