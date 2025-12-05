Le ministère des affaires sociales a lancé, vendredi, une plateforme numérique pour l’attribution de la carte de handicap en vue de réaliser l’inclusion totale des personnes handicapées et de réduire les obstacles auxquels ils sont confrontées. Cette initiative a été qualifiée par le ministère de “mutation qualitative ” dans le domaine des services administratifs et sociaux destinés à cette catégorie sociale.

Le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar a souligné, au cours de la cérémonie de lancement de la plateforme, organisée au siège de la direction régionale des affaires sociales à l’Ariana, que cette plateforme offre des avantages pratiques pour éviter aux personnes handicapées de se déplacer en téléchargeant les documents requis par voie électronique.

Elle leur permet également de suivre toutes les étapes via “l’espace citoyen” et d’obtenir les informations concernant l’attribution et la remise de la carte, par téléphone ou à travers la plateforme.

Ce nouveau système permettra d’identifier les personnes handicapées et de recenser les différents handicaps ainsi que les avantages dont bénéficient les personnes concernées à travers tout le pays.

Le ministre a souligné, au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée en marge de sa visite de travail aujourd’hui dans le gouvernorat de l’Ariana, englobant le Centre El Walid, que cette carte intelligente contient un QR code, qui garantit la protection des données personnelles.

Il a expliqué que les procédures seront plus simples en cas de renouvellement de la carte et consistent à envoyer une demande de renouvellement à distance avec un certificat médical.

Lahmar a affirmé que “l’état s’oriente actuellement vers l’inclusion totale, qui ne peut être réalisée qu’en levant tous les obstacles”, notant que les réformes visent à fournir davantage de services au profit des personnes à besoins spécifiques.

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que la loi de finances pour l’année 2026 prévoit la création d’un fonds national pour la promotion des personnes handicapées, afin de renforcer les interventions en leur faveur.

De son côté, le président de l’organisation tunisienne pour la défense des droits des personnes handicapées, Yosri Mazati a salué cette initiative qui, selon lui, offre “plus d’autonomie” aux personnes handicapées et leur permet de communiquer avec l’administration en bénéficiant des services en ligne.

A noter qu’au cours de sa visite dans ce gouvernorat, le ministre des affaires sociales a pris connaissance de la bonne marche des services dans plusieurs établissements relevant du ministère.