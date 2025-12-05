Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) a appelé les entreprises voulant participer, aux rencontres professionnelles bilatérales tuniso-algériennes, qui seront organisées en marge du Forum économique tuniso-algérien (du 9 au 12 décembre 2025) à Tunis, à remplir le formulaire de participation sur le site web.

Cet événement économique est organisé à l’initiative du CEPEX, en coopération avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), sous la présidence de la Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri, et le premier ministre algérien, indique le CEPEX

La Tunisie et l’Algérie œuvrent à développer la coopération économique bilatérale, à la lumière de la croissance des échanges commerciaux entre les deux pays, dont le taux a atteint 11,4 % au cours des dix dernières années, contre 8,9 % avec les autres partenaires, selon les données du CEPEX.

Le volume total des échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Algérie s’est élevé, au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, à 5 810 millions de dinars (MD).

Les acteurs économiques des deux pays s’accordent, qu’en dépit de l’importance de cette valeur, les échanges restent concentrés sur un nombre limité de secteurs, ce qui nécessite une restructuration et une diversification des processus de coopération.

Des opportunités prometteuses s’offrent à la Tunisie, notamment en renforçant sa position dans les industries manufacturières, en développant ses exportations dans le secteur agroalimentaire, notamment les produits de la pêche et les préparations alimentaires, et en tirant profit de la demande croissante en produits mécaniques et en composants automobiles.