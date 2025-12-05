“Filmer les traversées”, une mini-rétrospective dans le cadre du Ciné-Club “Le Moineau”, est programmée les 11 et 12 décembre 2025 au Théâtre El Hamra-Tunis, à partir de 18h30, en présence des réalisateurs Tarek Sami (Algérie) et Lucie Dèche (France).

Pour ce rendez-vous cinématographique, qui offre à découvrir des récits sensibles où l’image devient mémoire et témoignage, sera présent Tarek Sami, auteur de films explorant les thèmes de l’exil, du déracinement et des relations Nord–Sud. Son premier long métrage documentaire, “Chantier A” (2013), coréalisé avec Lucie Dèche (avec Karim Loualiche), est au programme, suivi d’un débat avec sa co-équipière. Ce film est un retour en forme d’aller, à travers le voyage de Karim qui n’était pas rentré chez lui depuis dix ans. L’Algérie, de Tizi-Ouzou à Tamanrasset, en passant par Alger, Constantine, Timimoune, des personnages de rencontre viennent, chacun à leur manière, lui raconter le pays. Avant qu’il n’oublie, retrouver les raisons de son départ : le grand exode, la maison qui brûle.

Le deuxième rendez-vous, vendredi 12 décembre sera consacré à une projection-débat du long documentaire “La Langue du feu” (Algérie–France, 2024), en présence de Tarek Sami en tant que réalisateur et de Lucie Dèche la productrice/ingénieure du son dans ce film. Entre la Jungle de Calais, où Tarek Sami a passé de longs mois à filmer, l’Algérie quittée à 20 ans et l’Afrique du Sud où son frère s’est établi, le cinéaste capture les visages et les récits au coin du feu, pour conjurer la fatalité de la polarité du monde et reconquérir l’Histoire. Il livre une ode poétique aux damné·e·s de la terre s’efforçant de vivre leur vie : un film rempli de grâce.

Cet événement est organisé par l’association culturelle Sentiers-Massarib, en partenariat avec El Hamra Théâtre de Tous les Arts, et avec le soutien de l’Institut français de Tunisie et du Fonds arabe pour les arts et la culture (AFAC, Arab Fund for Arts and Culture).