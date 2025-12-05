Exonération des pénalités et échelonnement : nouvelle mesure pour les dettes agricoles dans la LF 2026

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, jeudi en séance plénière, un article clé du projet de la Loi de finances 2026 portant sur les modalités de règlement des dettes agricoles contractées sur les ressources du budget de l’État, relevant des catégories 4 et 5. Cette disposition concerne les dettes dont le montant principal ne dépasse pas 10 000 dinars et vise à alléger la pression financière pesant sur les agriculteurs.

Annulation totale des pénalités de retard

Le texte adopté prévoit une exonération complète des pénalités de retard appliquées aux dettes concernées. Cette mesure s’inscrit dans une logique de soutien aux exploitants agricoles confrontés à des conditions économiques difficiles, mais également dans un effort d’assainissement financier du secteur.

L’exonération couvre uniquement les dettes dont le principal ne dépasse pas le seuil de 10 000 dinars, contractées sur les ressources budgétaires de l’État, et dont la situation est arrêtée au 30 juin 2025.

Échelonnement sur 10 ans avec période de grâce

L’article adopté par l’ARP introduit également un échelonnement du remboursement du principal et des intérêts sur une période maximale de dix ans, incluant une période de grâce pouvant aller jusqu’à un an. Cet étalement vise à permettre aux agriculteurs de réorganiser leurs capacités financières tout en limitant l’impact immédiat sur leur trésorerie.

Exclusions et rôle de la Banque centrale

Les dettes faisant l’objet d’une procédure judiciaire ne sont pas automatiquement éligibles à ce dispositif. Seules celles ayant fait l’objet d’un acquittement définitif pourront en bénéficier.

La Banque centrale de Tunisie (BCT) sera chargée de définir les critères d’éligibilité, ainsi que les procédures d’application. Ces modalités techniques devront préciser les conditions d’accès, les échéanciers types et les mécanismes de contrôle pour garantir une mise en œuvre harmonisée.