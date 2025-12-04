Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) a annoncé, jeudi, dans un communiqué, le lancement d’une plateforme de notation des grands engagements et des engagements à risques.

Une réunion de coup d’envoi a été organisée, à cette occasion, en présence des directeurs généraux des banques et des établissements financiers et des responsables métiers des risques, des engagements et de crédit. “Ce kick off vient couronner un programme amorcé en avril 2021 et effectif depuis trente mois, sous l’égide du CBF en partenariat avec l’agence de notation nationale PBR Rating, et le démarrage de la Phase II, consacrée au partage, au développement et à la consolidation des acquis”, explique le Conseil.

Il a indiqué que “la concrétisation de cette nouvelle phase du programme à travers le partage, sous l’égide du CBF, de la plateforme de notation et de suivi des grands engagements, vise la centralisation des notes et des rapports de notation, relatifs aux grands engagements du secteur, dans une base de données actualisée, au profit de l’ensemble des membres du CBF”.

Et d’ajouter “ce programme de notation qui a été mis en place spécifiquement pour accompagner le secteur bancaire et financier dans la prévention, la détection et le suivi des engagements à risque, sur la base des choix stratégiques de chaque établissement, a permis une mise en conformité de ceux ayant fait partie du groupe pilote”.

Le programme a permis de noter des entreprises ayant des engagements auprès du secteur bancaire et financier qui dépassent les 25 millions de dinars, une réussite pour ledit secteur et le tissu économique national, avec plus de 2,5 milliards de dinars d’actifs notés, correspondant à 63 notes et rapports de notation, avec plus de 21 dossiers en cours de traitement à court terme, selon la même source.

Pour les banques et les établissements financiers, le lancement de cette plateforme “met en exergue l’importance de la notation et l’adhésion des entreprises tunisiennes pour l’amélioration de leur situation financière”. “La notation telle que prévue par la réglementation prudentielle en vigueur, permet aux banques et aux établissements financiers de se doter d’une meilleure visibilité sur le degré de stabilité et de pérennité de leur clientèle corporate”, rappelle le CBF.

Il estime qu’en parallèle au processus du scoring interne (SNI), les missions de notation externe d’engagement évolutifs donnent accès au secteur bancaire et financier de manière générale, à un meilleur pilotage des risques financiers, une consolidation des indicateurs de gestion des risques, une cartographie des risques sectoriels, une plus grande visibilité sur l’environnement économique et financier et des outils d’aide à la décision et de perfectionnement des politiques commerciales et stratégiques.

Les rapports de notation permettront également aux clients des banques et des établissements financiers, ajoute le conseil, d’accéder à un diagnostic de rating complet, de leur solvabilité et de la qualité de leur situation financière, ainsi que de leurs capacités réelles d’endettement et de remboursement, bénéficiant ainsi d’un support évolutif de suivi en matière d’efficacité opérationnelle et de gestion financière.

“Il est aussi à noter, comme partout ailleurs, que la notation sert, pour l’emprunteur comme pour le prêteur, de support argumenté de négociation, pour le pricing et les conditions de financement”.

Le renforcement et le déploiement de ce programme, à plus grande échelle, visent à assurer la fiabilité des opérations en cours et potentiellement la sécurité et la prévention des risques systémiques auxquels le secteur bancaire et financier fait face, a fait valoir le CBF.

“Le Conseil contribue aux côtés de PBR Rating à promouvoir et à renforcer la transparence et la qualité de l’information financière, son appréciation ainsi que le traitement des risques des contreparties au sein du secteur bancaire et financier, pour une gouvernance saine en application des bonnes pratiques et des réglementations en vigueur”, a précisé le CBF.