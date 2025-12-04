L’avenue Habib Bourguiba à Tunis sera transformée, ce samedi 6 décembre 2025 à partir de 9 heures, en une zone entièrement non-fumeur. Cette initiative citoyenne et sanitaire inédite s’inscrit dans le cadre de l’événement « Village sportif sain sans tabac ».

Organisée par l’Observatoire national du sport (ONS) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie, avec le concours de plusieurs partenaires publics et privés, cette initiative vise à promouvoir la santé publique et les modes de vie sains. L’objectif est de transformer temporairement cette artère emblématique de la capitale en un espace familial, festif et exempt de fumée.

Placée sous le thème « Défendons la santé… souffle après souffle », la journée se veut un modèle concret d’espace public sain et accessible, conforme aux recommandations de l’OMS. Les organisateurs entendent ainsi inspirer un changement durable des comportements et encourager l’adoption de politiques publiques favorables à l’air pur.

Le programme, dévoilé par l’OMS-Tunisie sur sa page Facebook, propose des initiations et démonstrations sportives (basket, karaté, tennis de table, badminton), ainsi que des ateliers de sensibilisation aux dangers du tabagisme adaptés à tous les âges.

« Imaginez l’avenue Habib Bourguiba sans fumée. Ce samedi, changeons les règles ! », lancent les organisateurs.

Les familles, jeunes et seniors sont invités à participer massivement à ce rendez-vous festif.