Holstein Kiel, pensionnaire de deuxième division, a signé l’unique surprise des huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne en éliminant Hambourg SV, 13e de Bundesliga, au terme d’une séance de tirs au but maîtrisée (1-1 a.p., 4-2 t.a.b.), mercredi soir. Déterminé et bien organisé, Kiel a résisté durant 120 minutes avant de s’offrir une qualification méritée à l’extérieur.

Le Bayern et Stuttgart assurent

Le Bayern Munich a validé son billet pour les quarts, non sans difficulté. Les Bavarois se sont imposés 3-2 sur le terrain de l’Union Berlin, au terme d’un match animé. Stuttgart, tenant du titre, a également fait respecter son rang en battant Bochum (D2) 2-0. Réduits à dix en seconde période, les locaux n’ont pu contenir les assauts du champion en titre, porté une nouvelle fois par un but de Deniz Undav.

Deux clubs de deuxième division qualifiés

Outre Kiel, le Hertha Berlin — également pensionnaire de deuxième division — s’est largement imposé 6-1 face à Kaiserslautern dans un duel entre équipes du même échelon. Le tableau des quarts de finale comptera donc deux formations de D2, une configuration rare dans la compétition.

St. Pauli a également créé un petit exploit en s’imposant 2-1 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach, tandis que le Bayer Leverkusen a écarté le Borussia Dortmund (1-0). Leipzig, Fribourg et le Bayern complètent le tableau des qualifiés.

Un calendrier bien défini

Le tirage au sort des quarts est prévu dimanche en début de soirée. Les rencontres se joueront les 3, 4, 10 et 11 février. Les demi-finales sont programmées pour les 21 et 22 avril, avant une finale attendue le 23 mai au Stade olympique de Berlin.