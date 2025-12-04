Le “MusÃ©e Romain et PalÃ©ochrÃ©tien” de Carthage, rÃ©cemment rÃ©amÃ©nagÃ©, a rouvert ses portes mercredi aprÃ¨s-midi, aprÃ¨s des travaux de rÃ©novation entamÃ©s en avril 2024. Le musÃ©e est situÃ© Ã Carthage Dermech, un site dâ€™une richesse archÃ©ologique inestimable, qui dÃ©voile des strates dâ€™histoire couvrant plusieurs siÃ¨cles.

Lâ€™inauguration a eu lieu en prÃ©sence de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, ainsi que de responsables de lâ€™Institut National du Patrimoine (INP), de lâ€™Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), de chercheurs et dâ€™experts en archÃ©ologie, ainsi que de reprÃ©sentants des ambassades accrÃ©ditÃ©es en Tunisie.

Ce musÃ©e, dans sa version renouvelÃ©e, se positionne comme une Ã©tape clÃ© pour comprendre lâ€™Ã©volution de Carthage durant les pÃ©riodes romaine tardive et palÃ©ochrÃ©tienne, offrant une perspective enrichissante sur lâ€™architecture religieuse, les espaces urbains et les pratiques spirituelles de lâ€™Ã©poque.

Le musÃ©e a Ã©tÃ© fondÃ© en 1984 dans le cadre de la campagne internationale pour la sauvegarde de Carthage lancÃ©e par lâ€™UNESCO. Le projet a vu la participation de plusieurs institutions scientifiques, notamment le Kelsey Museum de lâ€™UniversitÃ© du Michigan, sous la direction du conservateur tunisien Abdelmajid Nabli et de lâ€™archÃ©ologue amÃ©ricain John Humphrey, avec le soutien financier de la Fondation Earthwatch. La conception architecturale a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e par Patrick Anselm et Emmanuel BaliguiÃ©, et lâ€™amÃ©nagement musÃ©ographique par James Richardson.

Le musÃ©e offre une expÃ©rience immersive en permettant de dÃ©couvrir des vestiges archÃ©ologiques directement issus du site, ce qui en fait une rÃ©fÃ©rence de premier plan pour les recherches archÃ©ologiques. Les travaux de rÃ©amÃ©nagement ont permis de rÃ©organiser les espaces dâ€™exposition et d’ajouter de nouveaux Ã©lÃ©ments, dont des sections interactives. Les coÃ»ts de cette rÃ©habilitation ont atteint environ 600 000 dinars, comme l’a prÃ©cisÃ© Tarek Baccouche, directeur gÃ©nÃ©ral de lâ€™INP.

La ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, a dÃ©clarÃ© aux mÃ©dias : Â« Ce musÃ©e, petit par sa taille, est immense par la richesse de ses recherches et des tÃ©moins de notre histoire quâ€™il conserve Â». Elle a ajoutÃ© que la rÃ©ouverture de ce site constitue une Ã©tape dÃ©cisive dans la valorisation du patrimoine national et dans la stratÃ©gie de son dÃ©partement pour Â« rouvrir les musÃ©es fermÃ©s dans le pays, renforÃ§ant ainsi le partenariat avec le ministÃ¨re du Tourisme pour promouvoir le tourisme culturel Â».

De son cÃ´tÃ©, la directrice gÃ©nÃ©rale de lâ€™AMVPPC, Rabiaa Belfghira, a prÃ©cisÃ© que Â« le musÃ©e fait partie d’une sÃ©rie de projets de valorisation du patrimoine tunisien dont lâ€™objectif est d’attirer un plus grand nombre de visiteurs Â». En 2024, lâ€™Agence a enregistrÃ© Â« environ un million de visiteurs Â» et vise Ã atteindre Â« un million et demi en 2025 Â». Â« Nous travaillons sur des circuits touristiques innovants et des projets dâ€™Ã©clairage artistique pour renforcer lâ€™attractivitÃ© de nos sites Â», a-t-elle ajoutÃ©.

La chercheuse et membre de lâ€™Ã©quipe scientifique du musÃ©e, Sihem Aloui, a quant Ã elle Ã©voquÃ© le processus de rÃ©ouverture. “Nous avons veillÃ© Ã rÃ©cupÃ©rer toutes les piÃ¨ces qui Ã©taient stockÃ©es, notamment les 400 piÃ¨ces de la collection, et avons restaurÃ© le musÃ©e Ã sa version de 1984 avec l’ajout de nouvelles sections”, a-t-elle indiquÃ©.

Le musÃ©e sâ€™est dotÃ© de tablettes interactives, permettant aux visiteurs dâ€™explorer les collections d’une maniÃ¨re moderne et engageante, similaire Ã celles utilisÃ©es Ã Sbeitla. Ces outils numÃ©riques, dont certains sont consacrÃ©s Ã la statue de GanymÃ¨de et au cirque de Carthage, ajoutent une dimension immersive Ã la visite.

Le musÃ©e est dÃ©sormais ouvert tous les jours de la semaine, avec des accÃ¨s gratuits le premier dimanche de chaque mois, ainsi qu’Ã lâ€™occasion des fÃªtes nationales et des journÃ©es internationales des sites (18 avril) et des musÃ©es (18 mai).

La rÃ©ouverture du musÃ©e s’inscrit dans une vaste campagne de rÃ©habilitation du site archÃ©ologique de Carthage, pilotÃ©e par l’AMVPPC, qui inclut lâ€™amÃ©nagement des espaces extÃ©rieurs et des accÃ¨s au musÃ©e. Lâ€™ensemble du site de Carthage, inscrit au patrimoine mondial de lâ€™UNESCO depuis 1979, continue de sÃ©duire les chercheurs et les visiteurs du monde entier.