La seizième édition du Festival du Théâtre Arabe, qui se tiendra du 10 au 16 janvier 2025 au Caire, sera marquée par la participation de trois pièces tunisiennes (sur un total de seize œuvres arabes) en l’occurrence “Les Fugueuses” de Wafa Taboubi (Tanit d’Or des JTC2025), “Jacaranda” de Nizar Saidi (Tanit de bronze des JTC2025) et “Ad Vitam” de Leila Toubel.

La liste des spectacles sélectionnés pour la seizième édition du Festival du Théâtre Arabe, organisée en partenariat avec le ministère de la Culture égyptien a été dévoilée hier par l’Instance arabe du Théâtre.

Les 16 œuvres arabes en provenance de 11 pays (Maroc, Qatar, Algérie, Emirats arabes unis, Liban, Irak, Jordanie, Egypte, Koweit et Tunisie) ont été sélectionnées par une commission présidée par Youssef Aidabi (Soudan) et composée de Walid Daghsni (Tunisie), Ihab Zahdeh, (Palestine), Zaid Khalil Mustapha (Jordanie) et Alaa Kouka (Egypte).