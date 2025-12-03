Le marché boursier a clôturé la séance du mercredi sur une note d’optimisme. Le TUNINDEX a affiché une hausse de 0,1 %ة à 13200,6 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs. En l’absence de transactions de bloc, les volumes ont été modestes, s’élevant à 6,1 MD.

Le titre SIAME s’est placé en tête des meilleures performances de la séance. L’action de la société s’est distinguée par une progression de 5,9 %ة à 2,860 D. Les échanges sur la valeur se sont élevés à 16 mille dinars.

Sans faire l’objet de transactions, le titre BH LEASING a, également, affiché un beau parcours sur la séance. L’action du leaseur s’est bonifiée de 4,5 %ة à 3,970 D. Le titre TAWASOL GROUP HOLDING a essuyé la plus forte correction à la baisse de la séance. L’action du holding a perdu -4,2 % à 0,690 D dans un volume de 14 mille dinars.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action du producteur des batteries automobiles a accusé un repli de –3,4 %ة à 3,140 D. La valeur a drainé un flux relativement soutenu de 202 mille dinars sur la séance.

UNIMED a été la valeur la plus convoitée par les investisseurs sur la séance. L’action a terminé la séance sur une note haussière (+3,4 % à 8,930 D), en alimentant le marché avec des capitaux de 794 mille dinars.