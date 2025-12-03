Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a ouvert, ce mercredi matin, au siège du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur à Tunis, les travaux de la 49e conférence des chefs de la police et de la sécurité arabes.

Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a souligné l’intérêt que porte la Tunisie à toutes les initiatives visant à renforcer les liens de coopération et les mécanismes de sécurité arabe commune, précisant que cette conférence constitue une nouvelle occasion d’unifier et de coordonner les efforts afin d’échanger des points de vue et d’élaborer des positions à l’égard des questions d’actualité, au service de l’intérêt des peuples arabes, leur sécurité, leur stabilité et l’unité de leurs territoires, indique un communiqué du département.

Ont participé à cette conférence plusieurs chefs et membres des missions diplomatiques arabes accréditées à Tunis, ainsi que les présidents et représentants d’organisations et d’instances internationales, régionales et arabes telles que l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité.

Les chefs de délégations, les dirigeants des forces de police et de sécurité arabes et leurs accompagnateurs ont également participé à cet événement.