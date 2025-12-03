La situation météorologique sera marquée, ce mercredi après-midi et durant la nuit suivante, par des pluies éparses et temporairement orageuses sur les régions de l’Ouest, annonce l’Institut national de la météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Des précipitations localement abondantes

Selon l’INM, ces pluies gagneront progressivement les régions de l’Est et seront parfois abondantes, notamment dans les gouvernorats du Nord-Ouest, à Bizerte et à Kasserine.

Les cumuls de pluie les plus importants devraient varier entre 20 et 40 mm, avec un risque de chutes de grêle par endroits.

Nouvel épisode pluvieux les 4 et 5 décembre

L’institut prévoit également des pluies durant les journées du 4 et 5 décembre 2025 dans le Nord du pays. Elles seront temporairement orageuses et localement abondantes, notamment dans les gouvernorats de Bizerte, Béja et Jendouba.

Baisse sensible des températures

À partir de jeudi, une baisse générale des températures est attendue dans la plupart des régions.

Les minimales varieront entre 1 et 5 °C sur les hauteurs de l’Ouest et entre 6 et 10 °C ailleurs.

Les maximales oscilleront entre 12 et 17 °C, ne dépassant pas 8 °C sur les régions montagneuses de l’Ouest.

L’INM appelle à la vigilance face aux orages, aux fortes quantités de pluie attendues et au risque de grêle, en particulier dans les zones sujettes aux accumulations d’eau.