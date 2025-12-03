L’équipe nationale du Sénégal disputera un match amical contre la Zambie le 13 décembre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, dans le cadre de sa préparation à la Coupe d’Afrique des nations 2025, programmée du 21 décembre au 18 janvier au Maroc. L’information a été relayée mercredi par plusieurs médias locaux, confirmant le calendrier établi par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Un stage qui débute le 8 décembre

Les Lions entameront leur rassemblement le 8 décembre, soit treize jours avant leur premier match dans la compétition continentale. Ce stage vise à permettre au sélectionneur Pape Thiaw de peaufiner les automatismes et d’évaluer l’état de forme de ses joueurs.

Mi-novembre, Abdoulaye Seydou Sow, secrétaire général de la FSF, avait déjà indiqué que le Sénégal disputerait un unique match amical avant son départ pour le Maroc.

Des adversaires relevés en phase de groupes

Le Sénégal évoluera dans le groupe D lors de la CAN 2025, aux côtés du Bénin, du Botswana et de la RD Congo, un groupe où les Lions partiront favoris mais où chaque rencontre exigera rigueur et concentration.

La Zambie, adversaire du match amical, est de son côté engagée dans la poule A, où elle affrontera le pays hôte, le Maroc, ainsi que le Mali et les Comores. Une opposition qui devrait offrir au Sénégal un test intéressant face à une équipe habituée aux compétitions continentales.

Cet ultime match de préparation permettra aux Lions de jauger leur niveau avant d’aborder la CAN, avec l’ambition de reconquérir un titre continental remporté en 2022.