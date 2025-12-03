Le Stade Tunisien a officialisé son nouveau staff technique qui dirigera l’équipe première pour la phase retour du championnat de Ligue 1 professionnelle. Lassad Dridi est nommé entraîneur principal, succédant à Chokri Khatoui, parti récemment du club.

Une équipe complète autour de Dridi

Le staff technique se compose de plusieurs spécialistes :

Lassad Dridi : Entraîneur principal

Walid Ben Thabet : Entraîneur adjoint

Majed Brinis : Entraîneur adjoint

Aymen Ksiksi : Entraîneur des gardiens

Socrate Barakati : Préparateur physique

Aymen Hayouni : Préparateur physique

Nabil Barkati : Analyste vidéo

Cette organisation vise à accompagner l’équipe tout au long de la phase retour du championnat et à optimiser les performances sur le terrain.

Un retour attendu de Lassad Dridi

Lassad Dridi connaît déjà bien le club bardolais, ayant dirigé l’équipe lors des deux saisons précédentes (2024-2025 et 2025-2026). Sa nomination intervient à un moment stratégique, alors que le Stade Tunisien occupe actuellement la 3e place du championnat avec 30 points, à seulement une longueur des leaders Espérance et Club Africain, après 15 journées.

Le retour de Dridi s’inscrit dans la volonté du club de renforcer sa compétitivité et de rester au contact du haut du classement. Les prochains matchs de la phase retour seront décisifs pour consolider cette position et viser les premières places.