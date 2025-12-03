L’anticipation de la 19e journée du Championnat d’Espagne a débuté mardi avec un premier choc. Le FC Barcelone a battu l’Atlético Madrid (3-1) à domicile et consolide ainsi sa place en tête du classement. Cette rencontre ouvre une série de matchs répartis entre ce mercredi 3 décembre et le dimanche 11 janvier 2026.

Barcelone lance la journée avec autorité

Le FC Barcelone a pris le dessus sur l’Atlético Madrid dans le match avancé de la journée. Ce succès permet au leader d’atteindre 37 points en 15 matchs, avec un bilan de 12 victoires, 1 nul et 2 défaites. L’Atlético, battu, reste quatrième avec 31 points.

Un programme échelonné sur plusieurs semaines

La 19e journée se poursuit ce mercredi 3 décembre avec une affiche entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid à 19h00. Le Real, deuxième avec 33 points et un match en moins, peut rapprocher sa position du haut du tableau en cas de victoire.

Le reste des rencontres se disputera le dimanche 11 janvier 2026. Valence accueillera Elche, tandis que le Séville FC recevra le Celta Vigo. Real Oviedo jouera contre Betis Séville, et Villarreal affrontera Alavés. Levante recevra l’Espanyol Barcelone. Gérone accueillera Osasuna, Getafe recevra la Real Sociedad et Rayo Vallecano jouera contre Majorque.

Un classement serré derrière le leader

Barcelone domine actuellement avec 37 points, suivi par le Real Madrid (33) et Villarreal (32), tous deux avec un match de retard. L’Atlético Madrid reste au contact avec 31 points.

Le milieu de tableau se densifie entre le 5e, Betis Séville (24 points), et le 12e, Celta Vigo (16 points). Séville FC apparaît 13e avec 16 points. En bas du classement, Gérone (18e), Levante (19e) et Real Oviedo (20e) ferment la marche avec 12, 9 et 9 points respectivement.

Rappels sportifs

Selon la note jointe par la rédaction : les quatre premiers se qualifient pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le 5e obtient une place directe en Ligue Europa, tandis que le 6e dispute les barrages d’accès à la Ligue Conférence. Les trois derniers sont relégués à l’issue de la saison.