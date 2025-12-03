Le bureau du Fonds mondial pour la nature (WWF) en Afrique du Nord lancera, le 3 décembre, à Tunis, le projet « Plastic Smart Port ». “Il s’agit d’une initiative pionnière visant à transformer les ports méditerranéens touristiques et de pêche artisanale en modèles de prévention de la pollution plastique, de circularité et de gestion durable”.

La réunion de lancement, qui rassemblera des institutions nationales, des partenaires internationaux et des acteurs locaux clés, marquera le début officiel d’un effort collaboratif piloté par le WWF, coordonné par l’Université de Rostock et soutenu par le ministère fédéral allemand de l’Environnement (BMUKN).

Elle mettra en lumière l’urgence de réduire les fuites de plastique provenant des ports, véritables points d’entrée des déchets dans le milieu marin. Elle soulignera, également, le rôle du projet dans le soutien aux stratégies nationales, l’amélioration de la gestion des déchets portuaires, ainsi que la promotion de l’innovation et de l’engagement communautaire.

Le projet « Plastic Smart Port » porte notamment sur la réduction des fuites de plastique issues des activités des ports touristiques et de pêche, ainsi que sur le test et le déploiement de solutions innovantes visant à limiter les plastiques à usage unique.

Il prévoit aussi l’introduction de systèmes de gestion des déchets favorisant le recyclage, l’implication des communautés de pêcheurs et des acteurs locaux, ainsi que le renforcement du partage de connaissances entre les pays méditerranéens.

L’atelier se clôturera par une discussion interactive réunissant gestionnaires de ports, partenaires institutionnels, ONG, chercheurs et représentants des communautés locales.

Cet échange permettra de dégager une compréhension commune des priorités et des défis, tout en consolidant un engagement collectif pour construire des ports plus propres, plus intelligents et plus résilients dans le cadre du projet « Plastic Smart Port ».