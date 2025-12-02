A l’occasion du 37ème anniversaire de l’inscription de la médina de Sousse sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO (9 décembre 1988), l’Association de Sauvegarde de la Médina de Sousse (ASMS), organise le mardi 9 décembre 2025 à 18h00 à l’auditorium de l’Institut Français de Sousse une conférence-débat intitulée “Réflexions autour du patrimoine archéologique en Tunisie” avec Nabil Kallala, professeur émérite d’histoire et d’archéologie antiques à l’Université de Tunis, directeur de l’Ecole tunisienne d’histoire et d’anthropologie, ancien directeur général de l’INP et ancien représentant de la Tunisie auprès du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Cette rencontre vise à mettre en lumière la valeur universelle exceptionnelle de la médina de Sousse et à sensibilisera à sa préservation. Dans ce contexte, Nabil Kallala, présentera son dernier ouvrage “Du patrimoine partagé. Pour un éveil culturel”. Publié en 2025 aux éditions Nirvana, avec en couverture des photos des ports puniques de Carthage, entre hier et aujourd’hui, le livre, préfacé par Mohamed Hassine Fantar , avec une postface de Habib Ben Salha, pose un nouveau regard sur le patrimoine.

L’ouvrage propose une nouvelle perception du patrimoine, en le sortant de son état d’héritage figé, de « pierre morte », que l’on préserve uniquement comme simple vestige du passé. Une perception réduite qui risque de plonger le patrimoine dans une léthargie. Il faut au contraire le transcender pour mieux le valoriser, en révélant les différentes valeurs qu’il véhicule depuis son édification et tout au long de son existence : historiques, architecturales, culturelles, anthropologiques et expressives.

Bref, lui insuffler la vie en l’intégrant pleinement dans la dynamique culturelle et socio-économique. Ce n’est qu’en prenant conscience de ces valeurs et de sa plus-value que citoyens et autorités sauront le reconnaître à sa juste valeur et en tirer pleinement profit, aussi bien sur le plan culturel, social qu’économique. “Et c’est en (se) le partageant que nous pourrons le réinventer. C’est la clé de sa valorisation et de sa pérennisation” tel est, en résumé, le propos du livre “Du patrimoine partagé. Pour un éveil culturel”.