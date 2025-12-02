Une confÃ©rence sur lâ€™histoire et les sites archÃ©ologiques de la Tunisie sâ€™est tenue le 29 novembre dernier au MusÃ©e Fuji des Beaux-Arts de Tokyo, Ã lâ€™initiative de lâ€™Ambassade de Tunisie au Japon.

AnimÃ©e par le professeur Kenichiro Hidaka, Ã©minent spÃ©cialiste japonais du patrimoine mÃ©diterranÃ©en et enseignant en architecture Ã lâ€™UniversitÃ© de Tsukuba, cette manifestation a rassemblÃ© des universitaires, des reprÃ©sentants de la sociÃ©tÃ© civile, des mÃ©dias nippons et des passionnÃ©s de culture tunisienne.

Dans son allocution, lâ€™Ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, a saluÃ© lâ€™engagement du professeur Hidaka dans la promotion du patrimoine tunisien, soulignant lâ€™importance de telles initiatives pour renforcer les relations culturelles et Ã©largir la coopÃ©ration acadÃ©mique entre les deux pays.

Ã€ lâ€™issue de la confÃ©rence, les participants ont visitÃ© un espace dÃ©diÃ© Ã la Tunisie au sein du musÃ©e. Y Ã©taient exposÃ©s des objets dâ€™artisanat en bois dâ€™olivier, des motifs dÃ©coratifs inspirÃ©s du patrimoine, ainsi que des produits alimentaires tels que lâ€™huile dâ€™olive et les dattes. Ce stand a suscitÃ© un vif intÃ©rÃªt, enregistrant des ventes significatives et bÃ©nÃ©ficiant dâ€™une couverture mÃ©diatique favorable.

Cette confÃ©rence sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™un programme culturel conjoint entre lâ€™Ambassade de Tunisie et le MusÃ©e Fuji des Beaux-Arts de Tokyo, visant Ã promouvoir lâ€™identitÃ© culturelle tunisienne et Ã intensifier les Ã©changes acadÃ©miques et culturels avec le Japon.