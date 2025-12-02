À l’occasion du Festival international des oasis, Tozeur accueille du 26 au 29 décembre courant le Salon international de l’irrigation intelligente et des énergies renouvelables, organisé notamment par le Groupement professionnel des dattes et la JCI Tozeur.

Selon le communiqué de la JCI, le Salon rassemblera un parterre d’experts et de professionnels dans les domaines de l’eau, de l’irrigation agricole et des énergies renouvelables parmi les investisseurs dans le domaine de l’installation de systèmes de l’énergie solaire.

Une manifestation qui constitue un espace stratégique pour présenter les dernières innovations dans le secteur de l’irrigation intelligente et mettre en lumière le rôle croissant des énergies renouvelables dans le soutien au développement agricole durable, et ce à travers plusieurs axes essentiels.

Le Salon mettra également en avant la stratégie de développement agricole et la transition vers une agriculture intelligente, accent mis sur l’importance des investissements productifs dans l’eau et l’énergie.

Il présentera les dernières innovations en énergie solaire, en irrigation moderne et en technologies propres, tout en offrant une plateforme d’échange entre experts et professionnels pour renforcer la coopération, soutenir l’entrepreneuriat et encourager les solutions innovantes et durables dans le secteur agricole.