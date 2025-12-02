La Coupe arabe de la FIFA Qatar 2025 lance ce mardi la première journée de la phase de poules. Trois rencontres sont inscrites au programme dans les groupes B et C. Elles marquent les premiers pas de plusieurs sélections attendues dans cette édition.

Groupe B : le Maroc ouvre le bal face aux Comores

La journée s’ouvre au stade international de Khalifa, à 13h. Le Maroc affronte les Comores pour son entrée en lice dans le groupe B. Le programme fourni ne détaille pas les compositions probables ni les enjeux spécifiques de cette confrontation, qui constitue néanmoins la première affiche de la journée.

Plus tard, le même groupe propose une seconde rencontre. L’Arabie Saoudite affronte Oman à 18h, au stade de la Cité de l’Éducation. Ce match complète le tableau du groupe B pour cette première série de confrontations. Le document ne fournit aucun commentaire sur l’état de forme des sélections ni sur leurs objectifs annoncés.

Groupe C : l’Égypte face au Koweït en fin d’après-midi

Dans le groupe C, une seule rencontre figure au calendrier pour mardi. L’Égypte affronte le Koweït au stade Lusail, coup d’envoi à 15h30. Ce premier duel lance officiellement la compétition pour les deux équipes. Là encore, aucune indication supplémentaire n’est fournie sur les dynamiques internes ou les choix techniques.

Une journée concentrée sur trois stades majeurs

Les trois matchs se déroulent dans des enceintes emblématiques de la compétition : Khalifa International Stadium, Cité de l’Éducation et Lusail. Le programme communiqué se limite aux affiches, horaires et stades concernés. Aucun commentaire additionnel ne mentionne le dispositif organisationnel, l’affluence attendue ou le déroulement des rencontres à venir.

Un calendrier resserré pour le début de la phase de poules

Cette première journée confirme un démarrage progressif de la Coupe arabe 2025, avec la mise en route de deux groupes sur les quatre prévus. Les prochaines rencontres suivront le calendrier annoncé par les organisateurs. Le texte transmis ne précise pas l’ordre des autres journées, ni les implications sportives de cette ouverture.