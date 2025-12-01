La sélection Tunisienne de football a essuyé la défaite devant la Syrie (0-1) pour son entrée en lice à la Coupe arabe de la FIFA 2025 au Qatar, à l’occasion du match inaugural du groupe A, disputé ce lundi, au stade Ahmed Ben Ali à Al-Rayyanqui

L’unique réalisation de la rencontre a été signée du capitaine syrien, Omar Khribin, à la 48e sur un coup franc direct.

L’autre match du groupe, oppose actuellement, le Qatar (pays hôte) à la Palestine.

Lors de la deuxième journée, le onze national sera opposé à la Palestine, le 4 décembre en cours, au Lusail stadium.