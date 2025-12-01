Le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a participé, dimanche à la première séance du dialogue ministériel organisé dans le cadre la Conférence internationale sur les Crimes du colonialisme en Afrique qui se tient en Algérie.

Cette manifestation de haut niveau s’inscrit dans le cadre du thème de l’Union africaine pour 2025 : « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine par le biais des réparations », lit-on dans un communiqué du département des affaires étrangères.

Lors d’une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a souligné l’importance de contrecarrer le narratif colonial et d’œuvrer à mettre sur pied une approche approche juste et globale, préalable nécessaire à une stratégie participative d’essence politique, juridique et éthique.

Une stratégie, a-t-il dit, qui outrepasse le seule question des réparations ou de la restitution des biens culturels et financiers pillés pour plaider en faveur d’une gouvernance internationale permettant à l’Afrique d’occuper le rang qu’elle mérite.

Nafti a, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité de revoir les politiques internationales à l’égard de l’Afrique, notamment la question des dettes et la lutte contre les flux financiers illicites ainsi que le pillage des ressources naturelles des peuples africains.

Il a également plaidé pour une campagne de sensibilisation aux conséquences désastreuses des crimes du colonialisme sur l’avenir du continent, citant en exemple, la discrimination raciale, la marginalisation et l’exclusion.

Au terme de son allocution, le chef de la diplomatie tunisienne a repris la belle et éloquente assertion du leader africain feu Nelson Mandela : « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens ».

Pour rappel, le ministre des affaires étrangères participe, sur instructions du président de la République et à l’invitation de son homologue algérien, Ahmed Attaf, à la Conférence internationale sur les crimes du colonialisme en Afrique et au 12e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique qui se tiennent à Alger les 30 novembre et 1er et 2 décembre 2025.