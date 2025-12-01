La campagne de semis des grandes cultures avance à un rythme lent dans le gouvernorat du Kef, en raison du manque de semences sélectionnées mises à la disposition des agriculteurs.

Cette pénurie a empêché l’emblavement des superficies programmées, dont à peine 55% ont été ensemencées, selon le membre de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche au Kef, Abdelkerim Hidri.

Il a précisé, à l’Agence TAP, que les superficies cultivées jusqu’à présent dans la région ont atteint environ 120 mille hectares sur un total de 200 mille hectares programmés pour cette nouvelle saison. Cette situation est attribuée à l’insuffisance de semences de bonne qualité sur les marchés. La région n’a reçu jusqu’ici que 23 mille quintaux sur les 40 mille promis par les services agricoles.

Il a appelé les autorités régionales à intervenir rapidement pour fournir les semences nécessaires afin d’assurer le succès de la saison agricole et d’atteindre les objectifs fixés en matière de grandes cultures et de production céréalière. Les superficies dédiées au blé dur ont d’ailleurs augmenté cette saison de 10 mille hectares.

La même source a également signalé que les engrais chimiques tels que le superphosphate triple 45 (TSP 45) et le phosphate de diammonium DAP, sont presque absents des marchés, malgré les promesses formulées à ce sujet de fournir les quantités nécessaires.