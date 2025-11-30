La 14ᵉ journée de Premier League offre ce dimanche l’un des chocs les plus attendus de la saison : un derby londonien entre Chelsea et Arsenal. Les deux clubs restent sur une semaine européenne intense face à des adversaires de premier plan.

Arsenal, solide leader du championnat, aborde cette rencontre avec confiance. Les Gunners ont récemment dominé Tottenham dans le North London Derby (4-1) avant d’enchaîner un rendez-vous majeur en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Leur régularité en championnat fait d’eux l’équipe à battre dans cette première partie de saison.

En face, Chelsea arrive lancé après une démonstration contre le FC Barcelone à Stamford Bridge (3-0) en Ligue des Champions. Deuxièmes avec 23 points, les Blues affichent une dynamique forte et comptent bien frapper encore un grand coup devant leur public.

Lieu de la rencontre

Ville : Londres

Stade : Stamford Bridge

Capacité : 40 341 places

Date : Dimanche 29 novembre

Coup d’envoi : 17h30

Diffusion : sur quelle chaîne voir Chelsea – Arsenal ?

Le derby londonien Chelsea – Arsenal sera diffusé en direct sur Canal+ Sport 360, ce dimanche à 17h30.