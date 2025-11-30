Le Real Madrid se déplace ce week-end sur la pelouse de Gérone pour la 14ᵉ journée de Liga. Les Madrilènes restent sur deux matchs nuls en championnat, contre le Rayo Vallecano (0-0) puis Elche (2-2). Malgré ce ralentissement, ils conservent la tête du classement avec 32 points. Leur avance sur Barcelone n’est toutefois plus que d’un point.

Ce déplacement à Montilivi doit permettre aux joueurs de Carlo Ancelotti de retrouver le rythme affiché avant leur défaite contre Liverpool en Ligue des champions (0-1). Le match sera diffusé sur beIN Sports 1.

Madrid cherche à stopper la série de nuls

Le Real Madrid peine à retrouver la maîtrise qui était la sienne avant la trêve internationale de novembre. Les deux matchs nuls consécutifs en Liga ont réduit leur marge en tête du championnat.

L’équipe s’était inclinée à Anfield (0-1) avant la coupure, un revers qui a marqué un premier coup d’arrêt. Depuis, les joueurs semblent en manque d’impact dans les zones décisives.

Les Merengue s’appuient néanmoins sur leur victoire récente contre l’Olympiacos en Ligue des champions (4-3). Ce succès européen leur a offert un bol d’air et la possibilité de relancer une dynamique. Kylian Mbappé, comme l’ensemble du secteur offensif, sera attendu pour redonner de la continuité aux performances madrilènes.

Gérone en difficulté depuis le début de saison

Gérone occupe la 18ᵉ place du classement avec 11 points. Le début de saison a été compliqué pour le club catalan, qui cherche encore une stabilité défensive. La réception du leader représente un défi important pour une équipe qui lutte pour sortir de la zone dangereuse. Le match se jouera au stade municipal de Montilivi, d’une capacité de 14 624 places.

Horaire, stade et diffusion

La rencontre Gérone – Real Madrid aura lieu ce dimanche 30 novembre. Le coup d’envoi est fixé à 20 h 45. Le match se jouera au stade municipal de Montilivi, à Gérone. La diffusion sera assurée par la chaîne beIN Sports 1 à partir de 21 h 00.