La Tunisie poursuit sur sa lancée aux Championnats d’Afrique de canoë et kayak de course en ligne, organisés du 28 au 30 novembre à Luanda, en s’offrant une nouvelle moisson de médailles au deuxième jour de compétition. La performance la plus marquante est revenue au duo junior féminin Sabiha Othmane – Ons Bahroun, sacré champion d’Afrique du 500 m kayak double.

Nouveau sacre pour Othmane et Bahroun

Le tandem tunisien s’est imposé en 2 min 21 s 15, devançant nettement le duo sénégalais Sandrine Diaz – Mame Diarra (2:32.17). Les Angolaises Mafuta Camazaulo – Neusa Jose n’ont pas pu terminer la course, offrant ainsi à la Tunisie une victoire maîtrisée de bout en bout.

Cette médaille vient s’ajouter à l’incroyable journée de Sabiha Othmane, qui s’est également distinguée en monoplace. Plus tôt, elle avait décroché l’or du 500 m kayak juniors filles, avant d’obtenir l’argent en U23 et en kayak double seniors aux côtés de Hiba Boubaker. Une série de performances qui confirme son statut d’athlète montante du canoë-kayak tunisien.

Bronze pour Bahroun – Naffeti en canoë 500 m juniors

La Tunisie a enrichi son palmarès du jour avec une nouvelle médaille grâce à Ons Bahroun et Farrah Naffeti, troisièmes du canoë 2 500 m juniors filles.

Rappels de la première journée

Lors de la journée inaugurale, les juniors tunisiens avaient déjà brillé : Mohamed Hmida s’était adjugé l’or du Canoë Monoplace (C1) 1000 m, tandis que Mohamed Naffati avait décroché le bronze du Kayak Monoplace (K1) 1000 m.

Avec de telles performances, la délégation tunisienne confirme sa domination continentale et affiche de solides ambitions pour la clôture des Championnats d’Afrique.