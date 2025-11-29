La Tunisie disputera le premier tour de la Coupe arabe FIFA 2025 du 1er au 18 décembre. L’équipe évoluera dans le groupe A, aux côtés du Qatar, pays hôte, ainsi que de la Palestine et de la Syrie. Le calendrier précise trois rencontres étalées sur une semaine. Les horaires et les stades sont confirmés.

Tunisie–Syrie pour lancer la compétition

Le premier match aura lieu le 1er décembre au stade Ahmed Ben Ali. Le coup d’envoi est prévu à 14h00. La Tunisie affrontera la Syrie pour ouvrir sa campagne. Cette rencontre donnera un premier aperçu de la dynamique du groupe A. Aucun autre élément n’est communiqué sur la préparation ou l’état des effectifs [à vérifier].

Deuxième match face à la Palestine

Le deuxième rendez-vous est fixé au 4 décembre. Le stade de Lusail accueillera la rencontre à 15h30, avec la Tunisie opposée à la Palestine. Ce match pourrait être déterminant dans la course à la qualification, selon l’évolution du classement après la première journée [cohérence à vérifier].

Dernier test contre le Qatar, pays hôte

Le troisième match du premier tour aura lieu le 7 décembre au stade Al-Bayt. Le coup d’envoi est prévu à 18h00. La Tunisie affrontera le Qatar, qui jouera devant son public. Cette rencontre pourrait peser dans la lutte pour les deux places qualificatives vers les quarts de finale.

Rappel du format du tournoi

Le tournoi regroupe quatre groupes de quatre équipes. À l’issue du premier tour, les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale. Aucun détail supplémentaire sur le déroulement des tours suivants n’est fourni dans le texte. Le calendrier communiqué concerne uniquement la phase de groupes.