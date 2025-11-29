L’Institut National de la Météorologie annonce un temps nuageux sur les régions côtières du nord ce samedi. Le bulletin publié indique une possibilité de pluies éparses sur ces zones, sous l’effet d’une couverture nuageuse persistante. Le reste du pays connaîtra un ciel peu nuageux, avec des passages dégagés par moments.

Contrastes entre le nord et l’intérieur

Le bulletin signale une différence notable entre les régions côtières du nord et l’intérieur du territoire. Les nuages concerneront principalement les zones proches du littoral nord. Ailleurs, le temps restera stable, sans précipitations annoncées.

Températures stables pour la saison

Les températures maximales atteindront environ 14 °C sur les hauteurs de l’ouest. Elles varieront entre 14 °C et 19 °C dans les autres régions. L’INM ne signale pas de variation majeure par rapport aux journées précédentes. Les valeurs restent conformes aux moyennes enregistrées en fin d’automne.

Vent de secteur ouest sur l’ensemble du pays

Le vent soufflera du secteur ouest. Il sera fort à relativement fort près des côtes. À l’intérieur du pays, il restera faible à modéré. Cette différence d’intensité pourrait influencer les activités en mer et le ressenti sur les zones littorales.

Mer très agitée sur les côtes

La mer sera très agitée, localement agitée selon les zones. L’INM attire l’attention sur les conditions maritimes, en raison du vent soutenu qui domine les régions côtières du nord.

Aucune amélioration notable n’est annoncée dans le bulletin.