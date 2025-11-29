Une convention de partenariat tripartite a été signée, récemment, entre le commissariat de l’artisanat de Médenine, les bureaux d’emploi et des entreprises artisanales.

Le commissaire régional de l’artisanat, Slim Ghanja a indiqué que cette convention comprend plusieurs sessions de formation professionnelle destinés aux jeunes désirant exercer dans le domaine de l’artisanat.

Il a ajouté que les sessions de formation d’une durée de 6 mois concernent la broderie, la couture, la création en fibre végétale, le tissage manuel, la céramique, l’argenterie et la bijouterie.

Lors de la formation, chaque participant recevra une prime de 150 dinars et de 200 dinars pour les diplômés de l’enseignement supérieur, a fait savoir Ghanja.

Quelque 98 artisans avaient bénéficié de ce programme organisé dans 8 délégations de Médenine, selon la même source.