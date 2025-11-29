Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie a annoncé qu’une entreprise chinoise spécialisée dans les systèmes de stockage d’énergie envisage d’installer une nouvelle unité de production de batteries au lithium en Tunisie.

Cette annonce intervient en marge d’une rencontre tenue, vendredi, entre la ministre de l’Industrie, Fatma Chiboub Thabet et une délégation de l’entreprise chinoise, a rapporté un communiqué du même département.

En effet, l’investisseur chinois a exprimé son intention d’implanter, en partenariat avec un investisseur tunisien, une unité de production spécialisée dans la production des batteries au lithium destinées aux marchés local et régional.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appui de la production locale des batteries et des systèmes électroniques afin de promouvoir la mobilité électrique à travers le développement des technologies de stockage d’énergie et du renforcement de la compétitivité de l’industrie nationale.

La délégation chinoise a salué les atouts de la Tunisie, notamment, en ce qui concerne l’infrastructure industrielle nationale et les ressources humaines locales, soulignant la position stratégique de la Tunisie en tant que pôle de production et d’innovation et porte d’entrée vers les marchés européens et africains.

Il est à noter que cette institution chinoise a été fondée en 2016 et est spécialisée dans la fourniture de solutions intelligentes dans le secteur des énergies renouvelables et le développement de systèmes de stockage d’énergie multiusages.