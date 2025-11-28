“En Tunisie, le secteur de lâ€™emballage dispose dâ€™un fort potentiel lui permettant de se positionner comme un acteur rÃ©gional majeur en Afrique et au Moyen-Orient, ouvrant la voie Ã une dynamique dâ€™innovation technologique”, a dÃ©clarÃ©, jeudi, la ministre de lâ€™Industrie, des Mines et de lâ€™Ã‰nergie, Fatma Thabet Chiboub.

Avec prÃ¨s de 250 entreprises et plus de 25 000 emplois directs, ce secteur est aujourdâ€™hui capable de crÃ©er davantage de valeur ajoutÃ©e et de conquÃ©rir de nouveaux marchÃ©s, tout en offrant aux jeunes des opportunitÃ©s dâ€™emploi qualifiÃ©es, a-t-elle soulignÃ© lors des journÃ©es “Packaging 2025: Afrique et Moyen-Orient”, organisÃ©es les 27 et 28 novembre Ã Tunis autour du thÃ¨me:”Innover pour un emballage circulaire et durable”, Ã lâ€™initiative du Centre Technique de lâ€™Emballage et du Conditionnement (PACKTEC).

Pour accompagner cette croissance, la ministre a mis en avant les nouvelles orientations de son dÃ©partement, qui visent Ã accÃ©lÃ©rer lâ€™innovation dans les systÃ¨mes dâ€™emballage, les technologies dâ€™impression et les matÃ©riaux durables.

Elle a Ã©galement insistÃ© sur le soutien apportÃ© aux start-ups, aux PME et Ã lâ€™initiative privÃ©e, afin de faire de lâ€™innovation un pilier essentiel du secteur.

Le ministÃ¨re de lâ€™Industrie, des Mines et de lâ€™Ã‰nergie, sâ€™attÃ¨le, a-t-elle ajoutÃ©, Ã renforcer la qualitÃ© et la conformitÃ© des produits aux normes internationales, condition indispensable pour accÃ©der aux marchÃ©s les plus exigeants et rivaliser avec les grandes marques mondiales en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©, de durabilitÃ© et de performance.

ParallÃ¨lement, des efforts sont engagÃ©s pour moderniser le cadre juridique liÃ© aux matÃ©riaux plastiques et Ã lâ€™emballage, tout en favorisant lâ€™investissement dans les matÃ©riaux recyclables et les solutions Ã©coresponsables.

Selon Chiboub, la consolidation du positionnement de la Tunisie aux cÃ´tÃ©s de lâ€™Afrique et du Moyen-Orient dans le domaine du dÃ©veloppement durable demeure une prioritÃ©, qui doit passer notamment par la mise en place de partenariats efficaces et de plateformes rÃ©gionales dÃ©diÃ©es Ã la recherche, Ã lâ€™expÃ©rimentation, Ã la formation et Ã lâ€™Ã©change dâ€™expertise entre acteurs publics et privÃ©s.

La Tunisie peut devenir un hub rÃ©gional en matiÃ¨re dâ€™emballage

De son cÃ´tÃ©, le prÃ©sident de lâ€™Union Tunisienne de lâ€™Industrie, du Commerce et de lâ€™Artisanat (UTICA), Samir Majoul, a affirmÃ© que la Tunisie possÃ¨de les atouts nÃ©cessaires pour devenir un vÃ©ritable hub rÃ©gional de lâ€™emballage.

“Nous disposons dâ€™une industrie crÃ©ative et rÃ©siliente, qui a dÃ©montrÃ© Ã plusieurs reprises sa capacitÃ© Ã Ã©voluer et Ã sâ€™adapter. Nous pouvons Ã©galement compter sur des ingÃ©nieurs de talent, des techniciens compÃ©tents, des entrepreneurs ambitieux, ainsi que sur des centres techniques performants.

Ã€ cela sâ€™ajoute notre position gÃ©ographique stratÃ©gique qui fait de la Tunisie un pont naturel entre lâ€™Afrique, le Moyen-Orient et lâ€™Europe”, a-t-il mentionnÃ©.

Pour Majoul, ce potentiel doit dÃ©sormais Ãªtre pleinement exploitÃ©, appelant Ã une vision claire et partagÃ©e, Ã une collaboration renforcÃ©e entre institutions publiques et secteur privÃ©, ainsi quâ€™Ã un investissement accru dans la recherche, la technologie, la formation et lâ€™innovation.

De son cÃ´tÃ©, la directrice gÃ©nÃ©rale du Centre Technique de lâ€™Emballage et du Conditionnement (PACKTEC),Narjes Maslah El Hammar, a soulignÃ© que cette nouvelle Ã©dition des journÃ©es de lâ€™emballage marque le retour dâ€™une manifestation majeure, aprÃ¨s six annÃ©es dâ€™absence.

Elle a fait savoir que le programme de cette Ã©dition sâ€™articule autour de thÃ©matiques en phase avec les prioritÃ©s actuelles du secteur, notamment lâ€™Ã©conomie circulaire et les matÃ©riaux dâ€™emballage, avec un accent particulier sur les solutions recyclables, biodÃ©gradables et les approches dâ€™Ã©co-conception responsables.

La deuxiÃ¨me thÃ©matique portera sur lâ€™impression et lâ€™emballage de luxe, en mettant en avant la crÃ©ativitÃ©, la diffÃ©renciation et la montÃ©e en gamme, appuyÃ©es par une haute prÃ©cision technique. La troisiÃ¨me thÃ©matique sera, quant Ã elle, consacrÃ©e Ã la sÃ©curitÃ© alimentaire, en abordant lâ€™emballage pharmaceutique, les exigences de sÃ»retÃ© et les systÃ¨mes de traÃ§abilitÃ©.

Selon la directrice gÃ©nÃ©rale, cette manifestation constitue une occasion privilÃ©giÃ©e pour les acteurs Ã©conomiques des secteurs de lâ€™emballage et de lâ€™impression. Elle leur offre un espace dâ€™Ã©changes et une vision globale des tendances, innovations et technologies liÃ©es aux matÃ©riaux et aux systÃ¨mes dâ€™emballage.