Le marché boursier a clôturé la séance sur une note négative. L’indice de référence a dévissé de –0,5 % à 13141,6 points, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Les volumes ont été relativement soutenus sur la séance, atteignant une enveloppe de 8,3 MD. Ce montant tient compte de la réalisation d’une transaction de bloc de 2,2 MD sur le titre DELICE HOLDING ainsi que d’une transaction de bloc de 1,5 MD portant sur le titre SFBT.

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre STIP s’est placé en haut du podium. L’action du spécialiste en pneu a signé une avancée de 4,4 % à 2,130 D.

Le titre ASSAD a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. Dans un volume relativement soutenu de 515 mille dinars, l’action du producteur de batteries automobiles a inscrit une hausse de 4 % à 3,370 D.

Le titre SOTUMAG s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a reculé de –5 % à 8,800 D. La valeur a été transigée à hauteur de 54 mille dinars sur la séance.

Le titre ICF a également été mal orienté sur la séance. L’action de la société a régressé de –3,9 % à 89,400 D. La valeur a amassé un volume soutenu de 1,3 MD.

Le titre DELICE HOLDING a chapeauté le palmarès des échanges de la séance. Terminant sur une note négative (-0,7 % à 12,000 D), l’action du champion national des produits laitiers a alimenté le marché avec des capitaux bien garnis de 2,2 MD.